Хакери зламали сайт Дії та веб-ресурси уряду. Ми дізналися деталі атаки

Роботу сайтів намагаються відновити. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після нічної масштабної атаки хакерів на сайти державних органів України продовжують підраховувати кількість постраждалих веб-ресурсів.

Про це новинам "Сьогодні" повідомили у Держпецзв'язку.

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"Зараз підраховується кількість сайтів, які зазнали атаки. Далі починаємо зв'язуватися з їхніми адміністраторами, щоб вони змогли відновити роботу ресурсів", – повідомили в Держспецзв'язку.

За даними цієї служби, у липні минулого року атакам зазнавали сайти президента України та СБУ, всього за рік було скоєно близько 1 млн атак на інтернет-ресурси держорганів.

Що сталося

У ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Наразі ведуться роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція.

Вранці 14 січня не відкриваються сайти:

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Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

МОН України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

Дії.

У Держспецзв'язку додали, що контенту сайтів при цьому змінено не було і витоку персональних даних не відбулося.

"Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту. Більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Погрози хакерів

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:

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"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.

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