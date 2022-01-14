Хакеры взломали сайт Дії и веб-ресурсы правительства. Мы узнали детали атаки

Работу сайтов пытаются восстановить. / Фото: Коллаж: Сегодня

После ночной масштабной атаки хакеров на сайты государственных органов Украины продолжают подсчитывать количество пострадавших веб-ресурсов.

Об этом новостям "Сегодня" сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сейчас подсчитывается число сайтов, которые подверглись атаке. Далее начинаем связываться с их администраторами, чтобы они смогли восстановить работу ресурсов", – сказал собеседник.

По данным этой службы, в июле прошлого года атакам подвергались сайты президента Украины и СБУ, всего за год было совершено около 1 млн атак на интернет-ресурсы госорганов.

В Госспецсвязи добавили, что контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло.

"Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента. Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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Что произошло

В ночь с 13 на 14 января 2022 хакеры совершили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Сейчас ведутся работы по устранению неисправности, а также работает СБУ и киберполиция.

Утром 14 января не открываются сайты:

Кабмина,

МИД Украины,

ГСЧС Украины,

МОН Украины,

Минспорта,

Минэнерго,

Минагрополитики

Дії.

Угрозы хакеров

На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили такие сообщения:

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"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.

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