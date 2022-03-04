Хочуть шантажувати Європу. Кадировці спробують замінувати Запорізьку АЕС

Кадировці хочуть замінувати ЗАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС, де внаслідок обстрілу почалася пожежа. Зараз вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.

Про це повідомили кореспондентові "Україна 24" на станції.

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Наразі триває бій усередині з Національною гвардією України. Зазначимо, що після цього зупинилася онлайн-трансляція із Запорізької АЕС, де було видно обстріли та пожежу. Відео недоступне.

Станом на 2:26 на Запорізькій АЕС відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків зараз працює один. Протипожежний стан на АЕС у нормі.

Займання почалося за територією АЕС у навчально-тренувальному корпусі.

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Що відбувається на АЕС

Російські окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває. Як відомо, Запорізька АЕС є найбільшою у Європі.

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Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що нині вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

Перший енергоблок, до якого потрапили окупанти, знаходився на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли. У цьому величезна небезпека.