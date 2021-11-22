Дистанційку скасовують, але чи покращилася ситуація? Розповідаємо все про COVID-19 в Україні

Як в Україні справи з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано спад захворювань на коронавірус. Школярі повертаються за парти, але водночас "Дельта Плюс" незабаром може спровокувати новий пік.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2501 особу;

летальних випадків – 326;

одужало – 10 540 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598.

Кількість захворювань у регіонах за добу

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.

В Україні посилюється ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

Полтавська

Харківська

Закарпатська (області)

"Жовта зона"

Тернопільська

Кіровоградська

Чернівецька області (області)

"Дельта Плюс" спровокує новий пік захворюваності на коронавірус

На території декількох регіонів України виявили циркуляцію різновиду штаму "Дельта", так званого "Дельта Плюс". Він спричинить новий пік захворюваності на ковід уже в грудні. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

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"За попередніми розрахунками, частка нового штаму в захворюваності серед жителів Херсонщини становить 10-15%. Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штамами COVID-19, можу спрогнозувати другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його тривалість та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7-8", – заявив Ромаскевич.

Кількість хворих та госпіталізованих залежатиме від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів. Нині в області спостерігається зниження показників захворюваності та зайнятості ліжок пацієнтами з COVID-19.

Що відомо про "Дельту Плюс"?

В Україні зафіксували новий підтип штаму коронавірусу "Дельта" – AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс". Він поширюється на 10-15% швидше за своїх "родичів".

Цей підтип може бути найбільш заразним серед усіх варіацій коронавірусу. За даними вчених, варіації "Дельти" більше впливають не на тяжкість перебігу хвороби, а на швидкість передачі збудника.

Британські вчені проводять дослідження, які допоможуть зрозуміти, наскільки небезпечним може бути новий штам, що викликає COVID. Водночас експерти заспокоюють: нова мутація навряд чи зможе обійти сучасні вакцини.

В Україні понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу за добу та змінилися зони карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець дистанційки

У Києві з 22 листопада відновиться денне навчання у навчальних закладах, а також у художніх школах.

З понеділка відновлять освітній процес у приміщеннях навчальних закладів усіх типів та форм власності: