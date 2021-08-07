Хуліганив у синагозі. З Умані депортували хасида

Співробітники Уманської міграційної служби були змушені видворити назад до Великої Британії 51-річного хасида, який порушував громадський порядок в синагозі. Паломник приїхав на традиційну зустріч Єврейського Нового року, Рош ха-Шана, на яку з'їжджаються тисячі хасидів.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Британського подданого співробітники Уманського районного управління поліції доставили до місцевого відділу Управління ДМС в Черкаській області 6 серпня. За хуліганство в молитовному домі правоохоронці склали на нього протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

У чому виражалися хуліганські дії, в повідомленні ГМС не уточнюється. Але після перевірки хасида-хулігана міграційниками з'ясувалося, що громадянин Великої Британії перебуває в Україні з порушенням правил перебування. За порушення адміністративного кодексу за ст. ст. 203 ч. 1 на гостя було накладено штраф у розмірі 3400 грн.

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Крім того, іноземцю тепер доведеться в примусовому порядку повернутися на батьківщину протягом 5 днів. Тепер щонайменше три нових роки за іудейським календарем йому доведеться зустрічати за межами України.

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Затриманому тепер заборонений в'їзд в Україну на три роки. Фото: dmsu.gov.ua

За повідомленням "Думської", за місяць до Рош ха-Шана, який цього року святкуватимуть 6-8 вересня, до Умані приїхали п'ять тисяч хасидів. Всі вони планують відзначити єврейський Новий рік на могилі цадика Нахмана.

Громадяни Ізраїлю та інших держав, звідки хасиди здійснюють традиційне щорічне паломництво до Умані, мають право перебувати в Україні без візи до 90 діб.

Інциденти з хасидами в Умані

Це вже не перший інцидент, пов'язаний з паломниками.

У травні 2021 року на вулиці Софії Перовської, де розташований готель для паломників-хасидів, невідомий обстріляв двох громадян Ізраїлю , які в результаті потрапили до місцевої лікарні з пораненнями. Стрілок встиг втекти ще до приїзду поліції.

, які в результаті потрапили до місцевої лікарні з пораненнями. Стрілок встиг втекти ще до приїзду поліції. У вересні 2020-го на пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач" правоохоронці затримали громадянина Ізраїлю, який намагався дати хабар прикордоннику в розмірі 1000 доларів США.

в розмірі 1000 доларів США. Того ж року брацлавські хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана – розкидали навколо карантинні огорожі, які були встановлені місцевою владою для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами святині.

Рабі Нахмана – розкидали навколо карантинні огорожі, які були встановлені місцевою владою для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами святині. У вересні 2018-го хасиди підпалили хрест, встановлений на березі річки Кам'янка. Як з'ясувалося, хрест дратував хасидів, які зібралися на березі річки для проведення новорічного очисного обряду "Ташла". Це обурило місцевих жителів, і сталася бійка.

Раббі Нахман народився в місті Меджибіж (нині Хмельницька область України) 1772 року. Вів праведний спосіб життя, постійно постив, багато подорожував. Останні вісім років життя провів у Брацлаві Вінницької області. 1808 рокуНахман захворів на туберкульоз, поселився в Умані, де помер і був похований 1810 року. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються зі всього світу кожен єврейський Новий рік.

Нагадаємо, що торік на Рош ха-Шана до Умані приїхали понад дві тисячі прочан. А наймасштабніше паломництво було зафіксовано 2019 року, коли до Умані з'їхалися понад 30 тис. хасидів.

Про традиції святкування єврейського Нового року читайте в матеріалі Life.Сьогодні.