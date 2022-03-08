Гірше за монголо-татарську орду – ситуація на українському Донбасі

Український Донбас продовжує відбивати агресію Росії та впевнений, що вистоє.

Українські війська залишили Старобільськ – це було необхідно для ефективної оборони. Оркам не вдалося просунутися до Сєверодонецька, який є адмінцентром української Луганщини. Військові переконані – це й не вдасться. Навіть попри те, що частина Донбасу тепер на межі гуманітарної катастрофи, штучно створеної орками, Донбас намагається вистояти.

13 днів російські окупанти намагаються захопити підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Але суттєвого просування немає. Навіть більше, періодично ЗСУ проводять успішні контрнаступи. У відповідь озвірілі "асвабадітєлі" бомблять лікарні, школи, вбивають мирних людей. Що відбувається на лінії зіткнення? І коли вдасться зупинити створену рашистами гуманітарну катастрофу? Ми зібрали вірогідну інформацію з перших вуст.

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Сєверодонецьк не здають, орки б'ють по містах

Ворог не полишає спроб захопити стратегічний для України та ЗСУ Сєверодонецьк. Але жодних успіхів. Сьогодні тривали обстріли міста. Окупант також атакував Попасну, Рубіжне, Авдіївку, Мар'їнку, Комишуваху. Продовжував знищувати Волноваху, місто вже фактично зрівняли з землею, але воно не здалося. У Попасній рашисти обстріляли психоневрологічний диспансер (це військовий об'єкт?), двоє загиблих.

У Рубіжному поранено троє цивільних. На Донеччині смт Мангуш (останнє перед Маріуполем) перейшло під контроль окупаційних військ.

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За ексклюзивною інформацією, що ми отримали від українських підрозділів, які протидіють оркам, у зоні ООС фронт вдалося вирівняти.

"Фронт вирівняли, хоча для цього довелося залишити Старобільськ та деякі інші міста. Але так потрібно, це тимчасово. Наші від оборони частіше переходять до контратак, виявляючи слабкості противника. Це певним чином підготовка до наступу", – каже "Сьогодні" офіцер ЗСУ.

У Луганській області ЗСУ вдається добряче насипати ворогу. У Донецькій гаряче – орки б'ють по містах, де багато мирного населення. Відрізають їх від опалення, газу, електрики.

Про успіхи контрнаступу ЗСУ на Луганському напрямку свідчить голова ОВЦА Сергій Гайдай:

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"Вчора на Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 БТЛБ, вантажівку "Урал", артилерійські системи".

За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, сьогодні один з повітряно-десантних підрозділів ЗСУ відправив у пекло колону противника у зоні ООС.

Морги Ростовської області переповнені

На Луганському та Донецькому напрямках ворог несе непоправні втрати:

150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ за 12 днів втратила щонайменше сім своїх батальйонно-тактичних груп.

Знищено танковий батальйон, що йшов на підсилення підрозділів, які атакували Маріуполь. Від нього залишились 4 танкісти.

Вже щонайменше понад тисяча загиблих та поранених окупантів на східному напрямку. Лише сьогодні у військовий госпіталь Ростова-на-Дону доправлено 200 тіл загиблих росіян.

Лікарні Ростова та Донецька переповнені пораненими. Солдати та офіцери деморалізовані, кидають техніку і намагаються прорватися назад через російський кордон. Терористи так званих "ЛДНР" виявилися абсолютно не готовими до боїв з професійними військовими.

Губернатор Луганщини Сергій Гайдай підводить підсумки:

"Погнали рашистів біля Золотого аж до Первомайська. У Рубіжному у них нічого теж не виходить. Намагались зайти з боку Кремінної, але безрезультатно. Наші прикордонники, ЗСУ – всі на місцях. Не пройдуть, рашисти, падлюки! Вони продовжують обстрілювати мирні міста. Накривають Рубіжне, Попасну. Сьогодні гатили по Сєвєродонецьку, продовжують обстріл Лисичанська. Влучили у 4-ту Лисичанську школу, щойно відремонтований дитсадок. Є жертви."

Гуманітарна катастрофа у Волновасі, Старому Криму, Новотроїцькому, Попасній

Не вдається досягти результату вмінням – у хід ідуть нелюдські методи ведення війни, що порушують усі можливі міжнародні конвенції.

Схоже, у нацистів Другої світової рашисти запозичили не лише літеру Z на своїй бронетехніці (такі позначки використовували у концтаборі Заксенхаузен), а й каральні засоби.

За словами голови Донецької ОВЦА Павла Кириленка, у Донецькій області за 12 днів рашисти вбили 56 цивільних осіб, майже 300 поранених.

Ракети і снаряди росіян цілять аж ніяк не у військові об'єкти, як про це брехливо торочить Путін. А в лікарні, ліцеї, хлібзаводи, водо- та газогони.

Пошкоджено магістральний газопровід Донецьк – Маріуполь , десятки населених пунктів на території від Вугледара до Бердянська залишились без газу.

, десятки населених пунктів на території від Вугледара до Бердянська залишились без газу. У десятках міст та селищ Донецької та Луганської областей мирні мешканці вже 10 днів рятуються від "Смерчів" та "Градів" у підвалах. Без води, харчів, тепла – у Волновасі, Старому Криму, Новотроїцькому, Попасній…

Це таку свободу їм несуть російські "асвабадітєлі"? Чи це помста за те, що не зустрічали смертельний "русский мир" з хлібом-сіллю? Все це – злочини проти людяності, геноцид, за які Росії та Путіну рано чи пізно доведеться відповідати у Гаазі. "Гірше за монголо-татарську орду", – кажуть жителі Донбасу.