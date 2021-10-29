Чи вистачить Україні кисню для боротьби з COVID-19? У Раді відповіли

В Україні дефіцит кисню у лікарнях. / Фото: Колаж: Сьогодні
Нещодавно в Україні зупинилися два заводи, які виробляють медичний кисень. Він необхідний хворим на коронавірус, тому це спричинило паніку серед лікарів. Кисню дійсно не вистачає.
Про це заявив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".
Скільки Україні треба кисню
"Що стосується того, що не вистачає кисню. Його дійсно не вистачає. Бо штамм "Дельта", а особливо зараз уже штамм "Дельта+" – це ті два штамми, які збільшили кисневозалежних пацієнтів мінімум на 15-20%", – заначив Радуцький.
За його словами, в Україні сьогодні витрачають 344 тонни кисню на добу. І цей показник постійно росте. На сьогоднішній день ми вже переходимо за 400.
Заводи зупинилися
Щодо двох заводів, які зупинился, в результаті з'ясували, що це була не диверсія.
"Якби вони зупинились на технічний регламент, вони би зупинились взагалі. Ми б залишились без кисню", – пояснив Радуцький.
Він поясниві, що у лікарні завозять кисень на 2-3 дні. Він закінчується швидше і лікарі хвилюються. А коли почули про зупинку заводів, це спричинило паніку.
Коли відновиться робота заводів
Вже сьогодні один завод запустився, другий запускається 1 листопада.
"Сьогодні нестачі кисню нема. Дефіцит кисню є тільки в тому, що дуже багато кисневозалежних", – додав Радуцький.
Як відомо, в Україні кисень виробляють металургійний завод Запоріжсталь та Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча.
У регіони передають кисень
У відповідь на звернення представників регіонів України Метінвест ухвалив рішення про допомогу регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:
- 260 т у Харківську область, станом на 25.10 поставлено вже 180т кисню,
- 60 т у Київську обл., станом на 25.10 поставлено 20т кисню,
- 30 т у Чернігівську обл, станом на 25.10 поставлено 20т кисню,
- 500 т у Херсонську обл, станом на 25.10 поставлено 10т кисню.
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