Чи вистачить Україні кисню для боротьби з COVID-19? У Раді відповіли

В Україні дефіцит кисню у лікарнях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно в Україні зупинилися два заводи, які виробляють медичний кисень. Він необхідний хворим на коронавірус, тому це спричинило паніку серед лікарів. Кисню дійсно не вистачає.

Про це заявив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Скільки Україні треба кисню

"Що стосується того, що не вистачає кисню. Його дійсно не вистачає. Бо штамм "Дельта", а особливо зараз уже штамм "Дельта+" – це ті два штамми, які збільшили кисневозалежних пацієнтів мінімум на 15-20%", – заначив Радуцький.

За його словами, в Україні сьогодні витрачають 344 тонни кисню на добу. І цей показник постійно росте. На сьогоднішній день ми вже переходимо за 400.

Заводи зупинилися

Щодо двох заводів, які зупинился, в результаті з'ясували, що це була не диверсія.

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"Якби вони зупинились на технічний регламент, вони би зупинились взагалі. Ми б залишились без кисню", – пояснив Радуцький.

Він поясниві, що у лікарні завозять кисень на 2-3 дні. Він закінчується швидше і лікарі хвилюються. А коли почули про зупинку заводів, це спричинило паніку.

Коли відновиться робота заводів

Вже сьогодні один завод запустився, другий запускається 1 листопада.

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"Сьогодні нестачі кисню нема. Дефіцит кисню є тільки в тому, що дуже багато кисневозалежних", – додав Радуцький.

Як відомо, в Україні кисень виробляють металургійний завод Запоріжсталь та Маріупольський металургійний комбінат (ММК) імені Ілліча.

У регіони передають кисень

У відповідь на звернення представників регіонів України Метінвест ухвалив рішення про допомогу регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:

260 т у Харківську область, станом на 25.10 поставлено вже 180т кисню,

60 т у Київську обл., станом на 25.10 поставлено 20т кисню,

30 т у Чернігівську обл, станом на 25.10 поставлено 20т кисню,

500 т у Херсонську обл, станом на 25.10 поставлено 10т кисню.

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