Іноземці в Україні також зможуть скористатися "Дією". Як це буде працювати

У "Дії" з'являться нові функції / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземці в Україні скоро теж зможуть користуватися електронними послугами, зокрема додатком "Дія". Для цього Кабінет Міністрів запроваджує експериментальний проєкт.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Які документи додадуть до "Дії"?

За словами прем'єра, у "Дії" відображатиметься посвідка на тимчасове чи постійне проживання. Це буде працювати за аналогією з електронним паспортом, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця.

"Такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави", – написав Шмигаль.

Нові послуги у "Дії"

Незабаром в Україні з'являться електронні сертифікати про одужання від коронавірусу і доступні вони будуть у додатку "Дія".

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Документ діятиме 90 днів, а внести дані про одужання до системи має лікар.

Після внесення даних згенерувати сертифікат можна протягом 15 днів.