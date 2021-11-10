Иностранцы в Украине тоже смогут пользоваться "Дією". Как это будет работать

В "Дії" появятся новые функции / Фото: Коллаж: Сегодня
Иностранцы в Украине скоро тоже смогут пользоваться электронными услугами, в частности, приложением "Дія". Для этого Кабинет Министров вводит экспериментальный проект.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Какие документы добавят в "Дію"?
По словам премьера, в "Дії" будет отображаться вид на временное или постоянное жительство. Это будет работать по аналогии с электронным паспортом, но вместо него будет отображаться информация из вида иностранца.
"Такой проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, улучшит имидж нашей страны как открытого и современного государства", – написал Шмыгаль.
Новые услуги в "Дії"
Вскоре в Украине появятся электронные сертификаты о выздоровлении от коронавируса и доступны они будут в приложении "Дія".
Документ будет действовать 90 дней, а внести данные о выздоровлении в систему должен врач.
После внесения данных сгенерировать сертификат можно в течении 15 дней.