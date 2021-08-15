Шукали більше доби. Зниклого на Говерлі шестирічного хлопчика знайшли (відео)

Хлопчика, який загубився напередодні під час сходження на Говерлу, знайшла о 19:27 група волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Що відомо

Туристи з Коломиї піднімалися на Говерлу по "зеленому маршруту". У суботу, 14 серпня, приблизно о 15:30, біля селища міського типу Ворохта від групи, що складалася з шести людей, відстав Олексій Стефанцов, 2015 року народження. Про його зникнення повідомила тітка.

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До пошуків підключилися понад майже 1500 осіб. Поліція попросила допомоги у місцевих жителів і їх участі.

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. Вони пішли на нічну риболовлю і плавали на човні по Дністру. Також нагадаємо, на початку червня у Дніпропетровській області пропав 8-річний хлопчик. Мати звернулася до поліції лише через тиждень після його зникнення.

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