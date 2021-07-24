Іспанія відкриває в'їзд для українців: умови

З 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд в Іспанію. Це можливо у відповідності з рішенням Ради Європи.
Про це повідомляє глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.
На в'їзді в країну потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
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"Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС", – підкреслив Кулеба.
Фото: Дмитро Кулеба/Twitter
Раніше ми писали, які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців.
Також нещодавно повідомлялося, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.
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