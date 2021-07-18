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В Європу без щеплення. В які країни вже пускають українців

18 липня 2021 14:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Тим, хто не отримав сертифікат про повну вакцинацію, все одно доведеться здавати тести на коронавірус

Низка країн відкрилася для українців

Низка країн відкрилася для українців / Фото: Сьогодні

Бельгія 18 липня відкрила кордони для українців, слідуючи рекомендаціям Ради ЄС про зняття обмежень. Отже, тепер українці навіть без проведеної вакцинації від COVID-19 можуть вільно відправитися в такі країни Європи:

  • Бельгія;
  • Німеччина;
  • Данія;
  • Латвія;
  • Естонія (з 19 липня).
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При цьому перед вильотом пасажири мають пройти тест на коронавірус. Термін дії ПЛР-тесту – 72 години, тесту на антиген – 48 годин. Важливо не плутати тест на антиген коронавірусу і тест на антитіла. Тест на антиген – це мазок з носоглотки як і у випадку з ПЛР.

Всі медичні документи мають бути перекладені на англійську мову. Від тестів звільнені ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і має документальне підтвердження про це, а також діти до 12 років. Деякі країни вимагають проведення другого тесту по прибуттю.

Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну до списку держав, стосовно яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.

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Також нещодавно повідомлялося, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії, а також відкрила пункти пропуску з Україною.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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