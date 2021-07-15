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ЄС відкриває кордони для українців

15 липня 2021 19:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Перед виїздом з України необхідно детально ознайомиться з правилами в'їзду для туристів

Українцям дозволили в'їжджати в країни ЄС в період пандемії коронавірусу. Фото: REUTERS / Fernando Carranza

Українцям дозволили в'їжджати в країни ЄС в період пандемії коронавірусу. Фото: REUTERS / Fernando Carranza

ЄС включив Україну в список країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.

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Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

"Після розгляду в рамках рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС Рада оновив список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень і територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. У список була додана Україна", – йдеться в повідомленні.

До речі, кожні два тижні список переглядатимуть.

Українці також зможуть в'їжджати і на територію Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану, бо країни вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Можна буде відвідувати і Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які входять до Шенгенської зони.

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Як ми писали раніше, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Також нещодавно повідомлялося, що Німеччина дозволила в'їжджати в країну українцям, які отримали дві дози щеплення проти коронавірусу.

До речі, ВООЗ вперше рекомендувала вакцинувати дітей старше 12 років:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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