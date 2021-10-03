Використовує меми та TikTоk на уроках. Що відомо про кращого вчителя України

Артур Пройдаков став найкращим учителем України / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні обрали переможця премії Global Teacher Prize Ukraine. Ним став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков. Він народився у Луганській області в російськомовній родині, а зараз у Києві вчить дітей української, використовуючи мережеві тренди і соцмережі.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про кращого вчителя року.

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Артур Пройдаков переміг серед 3000 претендентів з усіх областей країни. Також у цьому році рекордну кількість педагогів – 1870 – отримали номінації від вдячних учнів і батьків.

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За перемогу на Global Teacher Prize Ukraine педагог отримає 300 000 гривен, технічний освітній засіб з інтерактивною панеллю і підтримку у втіленні своїх освітніх проектів від Громадської спілки "Освіторія".

Також Пройдаков візьме участь у Global Education&Skills Forum і запише свій подкаст.

ЗНО на 190+

Артур Пройдаков викладає українську мову та літературу. З його допомогою школярі здають Зовнішнє незалежне оцінювання на понад 190 балів з 200.

Крім того, після першого року в університеті діти знаходять роботу в SMM або копірайтингу і мимоволі закохуються у сучасну українську літературу.

Мрія вчителя – культурний міст між українцями

Учитель української мріє побудувати культурний міст між українцями із західної та східної частини країни за допомогою подорожей. Пройдаков вірить – якщо між українцями не буде бар'єрів, країні буде легше протидіяти інформаційній війні.

"Я впевнений, вчителі впливатимуть на те, що в нашій державі будуть відбуватися зміни, якісні та позитивні", – сказав Артур Пройдаков на церемонії нагородження.

Учитель-2021: Telegram-канал, меми та подкасти

Пройдаков для навчання дітей використовує меми, TikTok, веде Telegram-канал "ЗНО Український", також записав "Подкасти з української літератури".

Артур Продайков на уроці. Скріншот

У 2020 році вчитель взяв участь у зйомках уроків у рамках Всеукраїнської онлайн-школи.

Telegram-канал Пройдакова. Скріншот

"Пропоную дітям по-новому поглянути на літературу через своєрідні пустощі і гру – створювати меми за мотивами вивчених творів. Підставляємо фрази персонажів до конструктору і маємо картинку, скажімо, про хвору печінку Омелька з "Кайдашевої сім'ї" і шкоду алкоголю. Коли є така колективна творчість, пам'ять про твір значно яскравіша", – каже чоловік.

Історія конкурсу

Міжнародну премію Global Teacher Prize заснував у 2014 році арабський мільярдер Санні Варки. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує кращий учитель світу, автор найбільш інноваційної, ефективної і нестандартної методики навчання.

Переможця обирає спеціальний комітет з видатних вчителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених та підприємців.

Кращого вчителя в Україні вибирають з усіх вчителів, які беруть участь в конкурсі.