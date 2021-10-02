Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Кращим вчителем України став викладач української мови з Луганської області

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 жовтня, 23:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переможця премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артура Пройдакова оголосили на церемонії нагородження
Учні Продайкова показують високі результати
Учні Продайкова показують високі результати / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року звання кращого вчителя України отримав педагог, магістр української мови Артур Продайков. Він уродженець Луганської області, народився в російськомовній родині. Учитель використовує в навчанні платформу TikTok і подкасти.

Про це стало відомо з трансляції заходу на сторінці "Освіторіі" в Facebook.

Реклама

Зараз педагог в Києві навчає дітей української мови. У 2014 році чоловік звільнився з педагогічного коледжу в Луганській області, де викладав.

Читайте також:

"Найбільш свідоме і правильне рішення прийняв у 2014 році: тоді місто, де я жив і викладав в педагогічному коледжі, стало частиною тимчасово окупованій території. Я запитав: "На кого ми працюємо?" У відповідь чув: "Мовчи, твоя справа – вчити". Але я переконаний: учитель повинен мати позицію щодо подій в країні, інакше не може розраховувати на повагу учнів. Коли я побачив, що з нашого навчального закладу зняли жовто-блакитні прапори, вирішив переїхати", – говорить Артур Продайков.

Історія конкурсу

Реклама

Міжнародну премію Global Teacher Prize заснував в 2014 році арабський мільярдер Санні Варки. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує кращий учитель світу, автор найбільш інноваційної, ефективної і нестандартної методики навчання.

Переможця обирає спеціальний комітет з видатних вчителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених та підприємців.

Кращого вчителя в Україні вибирають з усіх вчителів, які беруть участь в конкурсі.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

54 825

захворіло за тиждень в Україні

+25%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти