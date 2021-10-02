Кращим вчителем України став викладач української мови з Луганської області

Переможця премії Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артура Пройдакова оголосили на церемонії нагородження

Учні Продайкова показують високі результати / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року звання кращого вчителя України отримав педагог, магістр української мови Артур Продайков. Він уродженець Луганської області, народився в російськомовній родині. Учитель використовує в навчанні платформу TikTok і подкасти.

Про це стало відомо з трансляції заходу на сторінці "Освіторіі" в Facebook.

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Зараз педагог в Києві навчає дітей української мови. У 2014 році чоловік звільнився з педагогічного коледжу в Луганській області, де викладав.

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"Найбільш свідоме і правильне рішення прийняв у 2014 році: тоді місто, де я жив і викладав в педагогічному коледжі, стало частиною тимчасово окупованій території. Я запитав: "На кого ми працюємо?" У відповідь чув: "Мовчи, твоя справа – вчити". Але я переконаний: учитель повинен мати позицію щодо подій в країні, інакше не може розраховувати на повагу учнів. Коли я побачив, що з нашого навчального закладу зняли жовто-блакитні прапори, вирішив переїхати", – говорить Артур Продайков.

Історія конкурсу

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Міжнародну премію Global Teacher Prize заснував в 2014 році арабський мільярдер Санні Варки. Нагороду в 1 мільйон доларів отримує кращий учитель світу, автор найбільш інноваційної, ефективної і нестандартної методики навчання.

Переможця обирає спеціальний комітет з видатних вчителів, освітніх експертів, чиновників, журналістів, розробників, вчених та підприємців.

Кращого вчителя в Україні вибирають з усіх вчителів, які беруть участь в конкурсі.

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