Зіпсовані вакцини від COVID та недійсні сертифікати: розвіюємо найпоширеніші страхи українців

В Україні все частіше з’являються повідомлення про неправильне зберігання та псування вакцин від коронавірусу, а також про "неправильні" довідки

Єдиний спосіб захистити себе від усе більш заразного і небезпечного коронавірусу, як відомо, – зробити щеплення. Однак українців все частіше насторожують повідомлення про неправильне зберігання вакцини, а також про те, що в Україну ввозять партії препарату, термін придатності яких практично закінчився.

Чимало запитань і до сертифікатів вакцинації, що видаються у нашій країні, – український варіант документа чомусь не такого кольору і форми, як міжнародний зразок.

Чи є в українців підстави для страхів через вакцинацію і "не такий" сертифікат, з'ясувала Алла Чиж для "Сьогодні. Підсумків".

Порушення умов зберігання

Вакцину, яка, за твердженням виробника, зберігається за температури -70 градусів, в Україні нещодавно дозволили тримати за +8. Академік Сергій Комісаренко, директор інституту біохімії НАН України, пояснює, дати дозвіл на зміну умов транспортування і зберігання вакцини – недостатньо. Постачальник препарату ще має підтвердити їх результатами лабораторних досліджень.

"Найменш стабільною є вакцина, зроблена на основі мРНК. Якщо є хоч невеличкі сліди ензима, який руйнує мРНК, то за умови підвищення температури вона може порізати мРНК, тобто її фактично знищити. Ну і сама мРНК не витримує високих температур", – пояснив він.

Маються на увазі американські вакцини компаній Pfizer і Moderna.

Щодо того, до чого може призвести розморожування або перегрівання імунобіологічного препарату під час перевезення або зберігання, науковець запевняє, єдиний ризик – щеплення просто не дасть ефекту.

"От привезли її в літаку, де вона була в спеціальних контейнерах, дуже охолоджених, потім поставили на сонці ці контейнери, трошки почекали. І її активність може впасти майже до нуля", – каже Сергій Комісаренко.

Епідеміологиня Людмила Мухарська уточнює: усі зміни мають бути відображені в інструкції.

"Якщо виробник подав свої дослідження, де чітко виписано було, що певні параметри, зміна температури не впливають ні на якість, ні на безпечність вакцини, тоді наш регуляторний орган має внести зміни до інструкції", – пояснює експерт.

На сайті МОЗ справді є оновлені вимоги зберігання вакцини Pfizer: розморожені флакони протягом місяця можна тримати за температури від 2 до 8 градусів.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін стверджує, що зміна умов зберігання вакцини – це рекомендація виробника, яка підтверджується лабораторними дослідженнями.

"Багато країн не мали змоги дотримуватися ультранизького транспортування до своїх територій, в багатьох країнах було зафіксовано, що вакцина була або розморожена, або з якимись іншими проблемами. Компанія Pfizer дійшла висновку, що вакцину після розмороження можна зберігати впродовж місяця, і лабораторно підтвердили, що вакцина не втрачає своїх властивостей", – стверджує санлікар.

Водночас виникають побоювання, чи за температурою зберігання вакцини дійсно стежать. У МОЗ переконують, що так.

"Є чіткі інструкції. Ми вже фіксували випадки порушення температурного ланцюга, в такому випадку вакцина не допускається до використання, поміщається в карантин. Поки не буде оформлено окремого дозволу на її використання", – каже Кузін.

З його слів, транспортується вакцина, як і раніше, за наднизьких температур. Розморожується вже у регіонах на складах, там дозволені максимальні +8.

Водночас того, що у регіонах дотримуються хоча б зазначених +8 градусів зберігання, ніхто не гарантує. Так, нещодавно на Харківщині зафіксували температуру в холодильнику аж +13. І схожі випадкі непоодинокі. Деякі медики ігнорують інструкції,

інші навпаки – відмовляються приймати партію, якщо умови транспортування порушені.

Епідеміолог Андрій Александрін акцентує, що регіональні лікарні погано споряджені. На місцях можуть бути перебої з постачанням електроенергії, поламані холодильники. А ще й забюрократизованість усіх процесів дається взнаки.

"Людина, яка контролює або координує цей процес, на неї такий адміністративний тиск чиниться у нашій країні, що вона 25 разів подумає, чи треба їй звертати увагу, чи інформувати керівництво, якщо вона знайшла якісь порушення", – каже експерт.

Тож поки що вихід один – бути пильними і скаржитися керівництву медзакладу, якщо помітили недбальство.

Термін придатності

Чимало запитань й щодо того, навіщо наша країна бере партії вакцини, терміни придатності яких ось-ось спливуть.

"Ті вакцини, які передаються як гуманітарна допомога, найчастіше мають обмежені терміни придатності, тому що на гумдопомогу найчастіше віддається та вакцина, яку країна не в змозі утилізувати", – пояснює головний санлікар Ігор Кузін.

Проте, з його слів, два-три мІсяці в запасі є, і цього достатньо, аби використати весь закуплений препарат до того, як він зіпсується.

Процес вакцинації нині спрощують, і опитані експерти одностайні – проблеми в цьому немає.

"Активність вакцини не падає дуже різко. Наприклад, від 2020 року до вересня 2021-го, а потім жовтень 2021 року – активність не падає до нуля. Ні, вона поступово зменшується з терміном. Але той термін придатності дається такий, коли ефективність зберігається найбільш високою", – пояснює академік Комісаренко.

Епідеміолог Людмила Мухарська теж каже, що термін придатності ще є, він не перетнув межі, які зазначені на препаратах.

Випадків, коли би використали протерміновану вакцину, у МОЗ також досі не фіксували.

Сертифікати вакцинації

І наостанок про мандри. В аеропортах черги з відпочивальників, і більшість поки що літає з ПЛР-тестами. А в соцмережах цілі дискусії про те, чи пускають за українськими свідоцтвами про вакцинацію у європейські країни, адже наші документи відрізняються кольором.

Мандрівник Віталій Глагола запевняє, що пускають.

"Із цим сертифікатом я спокійно поїхав у Францію через угорський кордон, у мене навіть нічого не запитали. Тільки, чи є квитки на літак із Будапешта у Францію. В аеропорту Будапешта мені сказали: без проблем, у вас є дві дози вакцини, дати, все", – каже він.

Чиновники підтверджують: через формат документа у в"їзді не відмовляють. А ось електронні сертифікати з QR-кодами поки лише тестують. Головне, аби кордони знову не закрилися, коли їх нарешті запровадять.

Нагадаємо, в Україні 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі. У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт.