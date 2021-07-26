Испорченные вакцины и неправильные COVID-сертификаты: развеиваем распространенные страхи украинцев

В Украине все чаще появляются сообщения о неправильном хранении и порче вакцин от коронавируса, а также о справках не того цвета

Единственный способ защитить себя от все более заразного и опасного коронавируса, как известно, – сделать прививку. Однако украинцев все чаще настораживают сообщения о неправильном хранении вакцины, а также о том, что в Украину ввозят партии препарата, срок годности которых практически истек.

Немало вопросов и к сертификатам вакцинации, выдаваемым в нашей стране – украинский вариант документа почему-то не такого цвета и формы, как международный образец.

Есть ли у украинцев основания для страхов из-за вакцинации и "не такого" сертификата, выяснила Алла Чиж для "Сегодня. Итогов".

Нарушение условий хранения

Вакцину, которая, по утверждению производителя, должна храниться при температуре -70 градусов, в Украине недавно позволили хранить при +8. Академик Сергей Комиссаренко, директор института биохимии НАН Украины, объясняет: дать разрешение на изменение условий транспортировки и хранения вакцины – мало. Поставщик препарата также должен подтвердить их результатами лабораторных исследований.

"Наименее стабильной является вакцина, сделанная на основе мРНК. Если существуют хоть небольшие следы энзима, который разрушает мРНК, то при повышении температуры она может порезать мРНК, то есть ее фактически уничтожить. Ну и сама мРНК не выдерживает высоких температур", – пояснил он .

Имеются в виду прежде всего американские вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Что касается того, к чему может привести разморозка или перегревание иммунобиологического препарата во время перевозки или хранения, ученый уверяет: единственный риск – прививка просто не даст эффекта.

"Вот привезли ее в самолете, где она была в специальных контейнерах, очень охлажденных, потом поставили на солнце эти контейнеры, немножко подождали. И ее активность может упасть почти до нуля", – говорит Сергей Комиссаренко.

Епидемиолог Людмила Мухарская уточняет: все изменения должны быть отражены в инструкции.

"Если производитель подал свои исследования, где четко выписано, что определенные параметры, изменение температуры не влияют ни на качество, ни на безопасность вакцины, тогда наш регуляторный орган должен внести изменения в инструкции", – объясняет эксперт.

На сайте Минздрава действительно есть обновленные требования к хранению вакцины Pfizer: размороженные флаконы в течение месяца можно держать при температуре от 2 до 8 градусов.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин утверждает, что изменение условий хранения вакцины – это рекомендация производителя, которая подтверждается лабораторными исследованиями.

"Многие страны не могли соблюдать ультранизкой транспортировки к своим территориям, во многих странах было зафиксировано, что вакцина была или разморожена, или с какими-то другими проблемами. Компания Pfizer пришла к выводу, что вакцину после размораживания можно хранить в течение месяца, и лабораторно подтвердила, что вакцина не теряет своих свойств", – утверждает санврач.

В то же время возникают опасения, действительно ли в Украине следят за температурой хранения вакцины. В Минздраве утверждают, что да.

"Есть четкие инструкции. Мы уже фиксировали случаи нарушения температурной цепочки, в таком случае вакцина не допускается к использованию, помещается в карантин. Пока не будет оформлено отдельное разрешение на ее использование", – говорит Кузин.

По его словам, транспортируется вакцина, как и раньше, при сверхнизких температурах. Размораживается уже в регионах на складах, там разрешены максимальные +8.

В то же время того, что в регионах придерживаются хотя бы указанных +8 градусов хранения, никто не гарантирует. Так, недавно на Харьковщине зафиксировали температуру в холодильнике до +13. И подобные случаи – не редкость. Одни медики игнорируют инструкции, другие наоборот – отказываются принимать партию, если условия транспортировки нарушены.

Эпидемиолог Андрей Александрин отмечает, что региональные больницы плохо оснащены. На местах могут быть перебои с поставками электроэнергии, поломанные холодильники. А еще сказывается забюрократизированность всех процессов.

"Человек, который контролирует или координирует данный процесс, на него такое административное давление оказывается в нашей стране, что он 25 раз подумает, надо ли ему обращать внимание, информировать руководство, если он нашел какие-то нарушения", – говорит эксперт.

Поэтому пока выход один – быть бдительными и жаловаться руководству медучреждения, если заметили халатность.

Срок годности

Немало вопросов и о том, зачем наша страна берет партии вакцины, сроки годности которых вот-вот истечет.

"Те вакцины, которые передаются по гуманитарной помощи, чаще всего имеют ограниченные сроки годности, так как на гумпомощь чаще всего отдается та вакцина, которую страна не в состоянии утилизировать", – объясняет главный санврач Игорь Кузин.

Однако, по его словам, два-три месяца в запасе есть, и этого достаточно, чтобы использовать весь закупленный препарат до того, как он испортится.

Процесс вакцинации сейчас упрощают, и опрошенные эксперты единодушны – проблемы в этом нет.

"Активность вакцины не падает очень резко. Например, от 2020 года до сентября 2021-го, а затем 21 октября 2021-го – активность не падает до нуля, она постепенно уменьшается со сроком. Но срок годности дается такой, когда эффективность сохраняется наиболее высокой", – объясняет академик Комиссаренко.

Эпидемиолог Людмила Мухарская тоже говорит, что срок годности еще не истек, еще не нарушены даты, указанные на препаратах.

Случаев использования просроченной вакцины в Минздраве также до сих пор не фиксировали.

Сертификаты вакцинации

И напоследок о путешествиях. В аэропортах очереди из отдыхающих, и большинство пока летает с ПЦР-тестами. А в соцсетях целые дискуссии о том, пускают ли по украинским свидетельствами о вакцинации в европейские страны, ведь наши документы отличаются по цвету.

Путешественник Виталий Глагола уверяет, что пускают.

"С этим сертификатом я спокойно поехал во Францию через венгерскую границу, у меня даже ничего не спросили. Только есть ли билеты на самолет из Будапешта во Францию. В аэропорту Будапешта мне сказали – без проблем, у вас есть две дозы вакцины, даты, все", – говорит он.

Чиновники подтверждают: из-за формата документа во въезде не отказывают. А вот электронные сертификаты с QR-кодами пока только тестируют. Главное, чтобы границы опять не закрылись, когда их наконец введут.

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.