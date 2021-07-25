COVID-сертификаты и QR-коды? Что ждет украинцев, которые не вакцинировались

Рассматривается возможность позволить работать предприятиям только с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты

Вакцина может спасти от госпитализации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ходят слухи о предоставлении определенных послаблений, относительно вакцинированных людей, в период усиления карантина. Например, посещать общественные места по QR-коду.

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Правда ли это – рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Апостроф.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета Министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", подтверждающий факт прививки против COVID-19", – пишут в Сети.

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По его словам, среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты.

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"И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – добавляет Игорь Кузин.

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19, когда смогут получить прививку все желающие. В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт.

Отметим, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

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