З Афганістану намагаються евакуюватися 120 українців – МЗС

У терміновому порядку 120 українців хочуть покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Про це повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Станом на ранок, 120 громадян України і члени їх сімей виявили бажання евакуюватися з Афганістану", – повідомив речник МЗС.

Так, мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. Зараз з усіма МЗС підтримує зв'язок.

Куди звертатися і чому евакуація поки неможлива

На території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Зараз дозволи видаються тільки військовим літакам.

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Однак, в аеропорту Кабула знаходиться літак, який повинен вивезти наших громадян. Разом з тим, опрацьовуються і інші варіанти евакуації. Які саме – невідомо.

Ті українці, які хочуть повернутися, повинні негайно повідомити про себе посольству в Таджикистані або Пакистані.

Або, наприклад, родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС.

Що відбувається в Афганістані

Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані. Протягом усього тижня урядові війська практично без боїв здавали талібам все нові і нові провінції. І в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан".

все нові і нові провінції. І в неділю перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.

Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.

Також нагадаємо, американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула.