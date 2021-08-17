З Афганістану намагаються евакуюватися 120 українців – МЗС

У терміновому порядку 120 українців хочуть покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.
Про це повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
"Станом на ранок, 120 громадян України і члени їх сімей виявили бажання евакуюватися з Афганістану", – повідомив речник МЗС.
Так, мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. Зараз з усіма МЗС підтримує зв'язок.
Куди звертатися і чому евакуація поки неможлива
На території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Зараз дозволи видаються тільки військовим літакам.
"Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану
Однак, в аеропорту Кабула знаходиться літак, який повинен вивезти наших громадян. Разом з тим, опрацьовуються і інші варіанти евакуації. Які саме – невідомо.
Ті українці, які хочуть повернутися, повинні негайно повідомити про себе посольству в Таджикистані або Пакистані.
Або, наприклад, родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС.
Що відбувається в Афганістані
- Таліби захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.
- Протягом усього тижня урядові війська практично без боїв здавали талібам все нові і нові провінції. І в неділю вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан".
- Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.
Раніше ми повідомляли, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам уряду Афганістану.
Також нагадаємо, американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула.