Уникнути блекауту. Як на випадок вторгнення РФ не залишитися без інтернету.

Противник не зможе відключити в Україні інтернет / Колаж "Сьогодні"

Після низки тривожних новин про можливе вторгнення Росії українці почали активно цікавитися тим, як вижити під час перебоїв у роботі інтернету та електрики.

Сайт "Сегодня" зібрав інформацію про те, як отримати зв'язок там, де з нею можуть бути складнощі.

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Мобільний або дротовий інтернет

Всі звичайні користувачі інтернету споживають послугу двома найпопулярнішими способами:

домашній дротовий інтернет;

за допомогою мобільного оператора.

"Два ці способи за надійністю приблизно однакові, але у разі відключення електроживлення я віддав би перевагу мобільному інтернету. Справа в тому, що у мобільних операторів на базових станціях стоять джерела безперебійного живлення. На великих базових станціях – дизельні генератори. Все це здатне подавати електроживлення в середньому протягом доби", – каже член правління Інтернет Асоціації України, керівник компанії "Телекон" Костянтин Жакун.

Якщо вдома відключиться електрика, абонент зможе користуватися мобільним інтернетом протягом доби.

Важливо мати зовнішній акумулятор

Джерел безперебійного живлення для вузлів проводового інтернету в більшості багатоквартирних будинків не передбачено.

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"Важливо мати в запасі хоча б один заряджений зовнішній акумулятор (PowerBank). Наприклад, я завжди вожу з собою в машині заряджений PowerBank. Від одного такого акумулятора на 10 тис. мА*год можна чотири рази зарядити телефон. Якщо айфон сучасної моделі – то акумулятора вистачить на три зарядки", – каже Костянтин Жакун.

Чи можна вимкнути весь інтернет у країні?

Також він прокоментував думки, що, мовляв, супротивник зможе одним махом відключити в Україні інтернет.

"Інтернет-мережі в Україні децентралізовані. Це перевага. У нас не як у Казахстані чи Білорусі, де по одному великому оператору управляють усім інтернетом у країні. Структура доступу в Україні стійкіша, ніж у Середній Азії", – уточнив експерт.

Де знайти електрику

Хоч і розміщувати дизельний генератор у квартирі – не зовсім правильний варіант, але, виявляється, у складних обставинах вдаються і до такого.

"Генератор не розрахований на роботу всередині житлового приміщення. Але якщо забезпечити відведення диму на балконі. Іншими словами, є пристосуванці, які таке роблять. Керівник дружньої асоціації мені розповідав, що під час подій 2014 року в Донецьку він особисто заряджав від генератора 15 своїх телефонів сусідів. Генератор стояв на балконі", – каже Жакун.

Загроза вторгнення Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

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Вже поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

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