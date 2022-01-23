У Борисполі переносять рейси через загрозу вторгнення Росії? Ми перевірили чутки

Нещодавно німецька авіакомпанія була вимушена перенести рейс на наступний день через нестабільну політичну ситуацію в Україні

Всі літаки полетять майже вчасно/Колаж: "Сьогодні"

Екіпаж німецької авіакомпанії Lufthansa відмовився залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію в країні. Через це було вирішено перенести один із рейсів, який мав вилетіти з Мюнхена до Києва 22 січня.

Сайт "Сьогодні" поцікавився, чи переносили інші авіакомпанії рейси через політичну ситуацію в Україні.

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Що відомо?

Станом на вечір неділі, 23 січня, на сайті міжнародного аеропорту Бориспіль вказано, що ніяких перенесених рейсів наразі немає. Всі літаки, які повинні сьогодні летіти за призначенням, — відправляться. Варто зазначити, що існує незначна затримка рейсів — приблизно 20 хвилин.

Про затримку рейсу Lufthansa

Народний депутат VIII скликання Вікторія Войцицька заявила, що у зв'язку з політичною ситуацією в Україні екіпаж Lufthansa не може залишатися на ніч. Рейс був перенесений з 22:00 22 січня на 06:00 23 січня. Як зазначила Войцицька, це Перші наслідки підвищеної небезпеки в Україні.

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