В Борисполе переносят рейсы из-за угрозы вторжения России? Мы проверили слухи

Недавно немецкая авиакомпания была вынуждена перенести рейс на следующий день из-за нестабильной политической ситуации в Украине

Все самолеты полетят почти вовремя/Коллаж: "Сегодня"

Экипаж немецкой авиакомпании Lufthansa отказался оставаться в Украине на ночь из-за политической ситуации в стране. Поэтому было решено перенести один из рейсов, который должен был вылететь из Мюнхена в Киев 22 января

Сайт "Сегодня" поинтересовался, переносили ли другие авиакомпании рейсы из-за политической ситуации в Украине.

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Что известно?

На вечер воскресенья, 23 января, на сайте международного аэропорта Борисполь указано, что никаких перенесенных рейсов пока нет. Все самолеты, которые должны сегодня лететь по назначению, отправятся. Стоит отметить, что существует незначительная задержка рейсов примерно 20 минут.

О задержке рейса Lufthansa

Народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая заявила, что в связи с политической ситуацией в Украине экипаж Lufthansa не может оставаться на ночь. Рейс был перенесен с 22:00 22 января на 06:00 23 января. Как отметила Войцицкая, это первые последствия повышенной опасности в Украине.

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