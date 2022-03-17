Відомий музикант і агент РФ: що відомо про зрадника, який здав Луцький аеродром окупантам

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Зрадником, який "здав" російським окупантам Луцький військовий аеродром, виявився відомий у місті музикант – скрипаль Ілля Сметанін. За його наведенням 24 лютого військові РФ обстріляли аеродром ракетами, а 11 березня – вдарили повторно.
Як повідомляє місцеве видання "Високий замок", Ілля – з сім’ї музикантів, виріс у Луцьку в мікрорайоні, колись заселеному радянськими військовими. Ілля вихвалявся, що його дід був ракетником, а мама мріяла стати льотчицею. Сам Сметанін обрав музичний фах – навчався у Львівській консерваторії і став скрипалем, працював в оркестрі "Кантабіле" Волинської обласної філармонії.
Також Ілля захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації ОВАЛ (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним із інформаторів, які зливали ворогу всю інформацію про волинську авіацію – і військову, і цивільну. Надавав відомості про діяльність клубів, аеродромів, полігонів, навіть авіамодельного гуртка для дітей. Гордився, що збирає інформацію про війська протиповітряної оборони і ракетні війська стратегічного призначення.
Зрадник вже потрапляв у поле зору СБУ
Як повідомляє Район.in.ua, Ілля Сметанін раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.
У травні 2018 року Сметанін став фігурантом гучного скандалу: у компанії з іншими луцькими симпатиками СРСР їздив на "Форум переможців" у Брянськ Російської Федерації.
Тоді СБУ відкривала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Ще одна історія, до якої причетний Сметанін – затримання у Луцьку в березні 2020 року агента російської розвідки, що "зливав" інформацію про Луцький аеродром.
Тоді на кордоні з Польщею у Волинській області СБУ затримала чоловіка, який намагався вивезти пакет даних про Луцький аеродром. Він не заперечував свою провину, а відразу зізнався, що мав доставити інформацію ворогу.
З вилучених документів було зрозуміло, що Росія готувала диверсію та бомбовий удар. У паперах детально розписаний маршрут для диверсійної групи, яка мала атакувати склад із боєприпасами, та позначки цілей із коментарями, якими зазвичай направляють бомбардувальників.
Затриманий – Віталій Синельников, льотчик, який служив у Луцьку до 2004 року, був одним із найкращих штурманів-бомбардувальників.
За інформацію видання, затриманий був також Ілля Сметанін, причому його знімали зі сцени прямо під час концерту. Але співучасть тоді довести не змогли, і Сметанін пішов у справі Синельникова свідком.
Сметанін попросив пробачення в українського народу
Після затримання Ілля Сметанін попросив вибачення в українців за зраду і співпрацю з ворогом. Наводимо текст його зізнання повністю:
"Я познайомився з офіцером Збройних сил Російської Федерації у 2010 році через соцмережі. Він намагався в мене вивідати інформацію про діяльність Луцького військового аеродрому 204-ї бригади тактичної авіації.
У 2017 році я особисто зустрівся з ним в Москві на московському Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС, де він повідомив мені, що працює на ФСБ РФ. В майбутньому я розповсюджував на інтернет-сторінці інформацію з відеофіксацією і фотофіксацією польотів літаків і захисних споруд Луцького військового аеродрому. Цю інформацію ця людина забирала з цієї інтернет-сторінки.
В ніч з 23 на 24 лютого я почув, як літаки летять з Луцького військового аеродрому, намагався зв'язатися з військовослужбовцем бригади, щоб дізнатись, що сталось і куди вони летять. Після обстрілу Луцького військового аеродрому я зв'язався з офіцером Збройних сил Російської Федерації і він повідомив мені, що удар відбувся виключно по Луцькому військовому аеродрому як стратегічному об'єкту, і в найближчий час, поки ударів по Луцьку більше не планується.
Подальші вказівки я мав отримувати додатково. Свою провину визнаю і прошу вибачення в українського народу".