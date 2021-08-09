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До Зеленського у Київ приїде Меркель: що будуть обговорювати і коли візит

9 серпня, 13:23

Сергій Мартинець

Візит вже підтверджено німецькою стороною і зараз опрацьовується на робочому рівні

Зеленський чекає Меркель напередодні "Кримської платформи" і Дня Незалежності

Після липневого візиту президента Володимира Зеленського у Німеччину, 22 серпня до Києва приїде німецький канцлер Ангела Меркель.

Про це повідомив в Facebook речник глави української держави Сергій Никифоров.

"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", – написав він.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив Стране, що візит вже підтверджено німецькою стороною і зараз готується на робочому рівні.

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"Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки в ширшому сенсі, у тому числі і в газовій сфері", – підкреслив він.

Меркель в Україні

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський побував у Німеччині з дводенним робочим візит. Український лідер зустрівся з главою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом, 12 липня провів переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайером і канцлером Ангелою Меркель. Читайте детальніше, чим завершилися переговори Зеленського і Меркель.

У той же час канцлер ФРН обнадіяла Зеленського - "Північний потік – 2" не стане заміною Україні.

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Джерело: Сьогодні

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