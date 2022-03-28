Кабмін скасував "коронавірусні" карантинні зони на час воєнного стану

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Під час дії воєнного стану в Україні не встановлюватиметься "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях. Про це йдеться у постанові Кабміну, який з'явився на урядовому порталі.

Також під час воєнного стану скасовується відсторонення від роботи невакцинованих працівників та державних службовців, для яких встановлено обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.

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При цьому в постанові йдеться, що на час воєнного стану необхідно:

фізичним особам та суб'єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню COVID-19;

фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до списку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях;

установам охорони здоров'я забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Кількість добових заражень COVID-19 на початку березня коливатиметься від 13 до 26 тисяч інфікованих на добу – такий прогноз напередодні початку війни в Україні зробили у Національній академії наук.

Після початку розв'язаної Росією війни 24 лютого фактично карантинні зони перестали дотримуватися в Україні. Щобільше, країни, до яких вирушили біженці з України, скасували карантинні обмеження для них.