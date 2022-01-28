Як і коли правильно вакцинуватись перехворілим на COVID-19? У МОЗ відповіли

МОЗ рекомендує щепитися після перенесеної хвороби коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як захворів коронавірусом, можна і потрібно вакцинуватися вже найближчим часом. Для цього достатньо, щоб пройшло 28 днів з того дня, коли людина захворіла на коронавірус.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в своєму Facebook.

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Як правильно вакцинуватися після COVID-19

Отримати щеплення можна вже через 28 днів після того, як людина захворіла на коронавірус. Йдеться як про базовий курс щеплення, так і про бустерну дозу вакцини.

Якщо невдовзі після отримання першого щеплення у людини діагностували коронавірусну хворобу, то отримати другу дозу вона може через 28 днів після отримання позитивного тесту чи появи симптомів.

Бустерне щеплення

Отримати бустерну дозу можна, якщо з часу завершення базового курсу вакцинації вже минуло 6 місяців. Якщо ж, наприклад, ви захворіли на COVID-19, через 6 місяців після завершення базового курсу, то отримати бустер також можна вже через 28 днів.

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Чи обов'язково вакцинуватися, якщо перехворів

У МОЗ наголошують, що вакцинація – це безпечний та керований спосіб створити імунітет до COVID-19. Наразі вакцинація захищає від важких наслідків коронавірусу та ризику померти.

"Перенесена хвороба не захищає від повторного інфікування. Дослідження ж свідчать, що у третини з тих, хто вже перехворів на COVID-19, антитіл до коронавірусу не виявили. Інше ж дослідження навпаки доводить, що антитіла після базового курсу щеплення виявили у 99,6% людей", – зазначив Кузін.

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