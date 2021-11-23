Як комбінувати COVID-вакцини і чи потрібне щеплення перехворілим: у МОЗ відповіли

У МОЗ уточнили, яку з доступних в Україні вакцин не можна комбінувати з іншими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Темпи вакцинації в Україні продовжують зростати, за листопад зробили більше щеплень, ніж у кожному з місяців до цього – майже 5 млн доз антиковідної вакцини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко від час брифінгу.

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За його словами, Україна продовжує витримувати темпи вакцинації у близько 250 тисяч щеплень в середньому за добу. Вже 10 млн українців зробили повний курс щеплення.

Чи треба вакцинуватися, якщо перехворів

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли.

"Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас", – пояснив Ляшко.

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Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (C.D.C) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

Вакцини забезпечують надійніший захист. Навіть у випадку інфікування, вакциновані переносять хворобу набагато легше.

Як можна комбінувати вакцини

В Україні можна обирати та комбінувати певні імунобіологічні препарати. Відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати:

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мРНК-вакцини – тобто перше щеплення Moderna , друге – Pfizer або навпаки;

, друге – або навпаки; якщо перша доза AstraZeneca , то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer;

, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer; змішування інших типів вакцин зараз не передбачено – тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується.

При цьому люди, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію.

Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

Поставки Pfizer продовжаться

Міністерство охорони здоров’я продовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок вакцин.

Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно. Вакцина буде використовуватись для проведення додаткових щеплень, якщо на це з'являться відповідні рекомендації.

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