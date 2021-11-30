Як насправді в Україні ховають померлих від "корони"

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Епідемія коронавірусу наклала відбиток на ритуал похорону померлих від ковіду. Для багатьох людей жорсткі вимоги лікарів стають додатковим стресом. Автор цих рядків, який втратив нещодавно близьку родичку, на своєму сумному досвіді з'ясував, з якими неприємними і навіть моторошними подробицями процесу похорону інфікованих померлих доводиться стикатися рідним та близьким.

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Ховають у поліетиленових мішках

І не лише ховають. Хворого на коронавірус після смерті дезінфікують спеціальним розчином на основі хлорактивних і кисневих з'єднань і відразу кладуть у поліетиленовий пакет, що закривається на замок-блискавку. У цьому пакеті тіло переміщають до моргу і там же зберігають до розтину або, у разі обґрунтованої відмови рідних від розтину – наприклад, пацієнт помер не вдома, а в лікарні та причина смерті очевидна – до видачі родичам. Очевидно, що бальзамування таких померлих не проводять, тому неважко уявити, на що перетворюється тіло в поліетилені на другий-третій день навіть у морзі, де має підтримуватися температура не вище +2 градуси.

Померлих від ковіду кладуть у труну голими

На жаль, це так. Рідним пропонують принести одяг, взуття, а співробітники моргу символічно розкладуть все це всередині пакету по тілу померлого. Неофіційно, за велику плату санітари, ризикуючи своїм здоров'ям, можуть одягнути, поголити, загримувати покійного. Коштує така послуга 3-5 тис. грн залежно від стану тіла, платоспроможності рідних та запитів санітарів.

Прощання із покійним заборонено

У звичному нам сенсі – так. Щоб не допустити поширення інфекції, заборонено торкатися тіла. Наявність індивідуальних засобів захисту (маска, респіратор) є обов'язковою у всіх: організаторів, священиків та інших присутніх. Дозволено допуск не більше 10 людей, а у приміщенні – не більше однієї особи на 10 кв. м, при цьому відстань між ними має бути не меншою, ніж 1,5 м.

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Труну встановлюють у добре провітрюваному місці моргу чи надворі, санітар розстібає блискавку навпроти обличчя покійного, відкриває обличчя, щоб присутні на похороні по черзі могли кілька секунд його бачити. Потім блискавку застібають наглухо, труну накривають кришкою і забивають. Усі релігійні обряди (відспівування православних, джаназа в ісламі та інших) відбуваються при закритій труні. Дозволено при прощанні торкатися кришки труни.

Усіх присутніх на похороні беруть на облік

Так має бути за інструкціями МОЗ, щоб, у разі чого, одразу встановити, з ким контактував новий хворий на ковід. Однак на практиці це виконується не завжди, особливо якщо людей багато, і прощання відбувається на відкритому повітрі. Тому що комусь потрібно записати ПІБ кожного присутнього, його контактний телефон, адресу, дату та час перебування на похороні. А от у ЄС за порушення карантинних правил жорстко карають .

Транспортування до місця поховання

В автобусі-катафалку заборонено перевозити тих, хто проводжає, разом із труною померлого від ковіда, навіть якщо труну закрито. Вони можуть їхати до місця прощання індивідуальним транспортом. Ритуальний транспорт не може заїжджати на територію храмів (церква, мечеть, синагога) для обрядів, а також у двори житлових будинків. Це треба враховувати організаторам похорону, родичам та іншим присутнім.

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Якщо покійного кремуватимуть (тепер дозволено ховати померлих від ковіду в землі), представник похоронної фірми часто пропонує провести обряд прощання біля моргу. Далі катафалк поїде до місця кремації. Багато хто погоджується, оскільки звична процедура прощання в ритуальному залі крематорію, де труну опускають на ліфті під землю, і за ним закривається спеціальний люк, для померлих від ковіду все одно неможлива. У ритуальних залах нині проводять у останню путь лише тих, хто помер не від коронавірусу.

Чи можна замовляти ритуальні вінки

Це не заборонено. Але, якщо чекає кремація, то порядні похоронні фірми не рекомендують це робити через марну витрату грошей. Радять обійтися живими квітами. Під час похорону на цвинтарі вінки на могилі будуть доречними.

Ціна питання

Економ-варіант похорону з кремацією та без вінків у Києві коштуватиме 14-16 тис. грн. Ціна залежить від того, яка труна (звичайна чи спеціальна, тобто для людей високого зросту і великої ваги – понад 100 кг, вона дорожча). У регіонах може бути дешевше вдвічі. Кремація у столиці оплачується додатково і наперед, без цього в ритуальній фірмі не обслужать.

Причому платити треба окремо, у касі крематорію, незважаючи на цифровізацію, "Дію" тощо. Черги величезні, оплату беруть і готівкою, і банківською карткою, але термінал нерідко зависає. Якщо пощастить, можна купити недорогу урну для праху за 830 грн., тоді вкладетеся в 1850 грн. Не пощастить – ціна кремації стартує від 2500 грн.

"Похоронних" грошей доводиться чекати до трьох тижнів

І вишенька на торті: якщо помер пенсіонер, то допомогу від держави у розмірі двох його пенсій виплатять не одразу, як завжди, а через тиждень, на банківську картку. Раніше видавали назавтра, на "Укрпошті". Для отримання допомоги обов'язково потрібна довідка з банку про картковий рахунок отримувача допомоги (IBAN). Допомогу можна отримати у будь-якому відділенні Пенсфонду (ПФ), а не лише за місцем проживання померлого.

Бувають нюанси: якщо пенсіонер помер від коронавірусу, то в деяких відділеннях ПФ документи не приймають протягом двох тижнів після смерті, мотивуючи турботою про здоров'я своїх співробітників. Мовляв, ваш родич помер від коронавірусу, тому ви також можете бути інфікованим. Тобто грошей доведеться чекати вже три тижні.

У Пенсфонді України нам пояснили: така вимога є незаконною. Якщо у подавця документів на допомогу є сертифікат про щеплення, негативний ПЛР-тест або довідка про те, що він перехворів на коронавірус, документи зобов'язані прийняти негайно.

Як бути тим, у кого без держдопомоги не вистачає грошей на похорон і позичити нема в кого, у ПФ не коментують. Як варіант – можна взяти споживчий кредит у банку під досить високий відсоток – від 36% річних.

Найсумніша доля може чекати на померлих, які не мають рідних. Про те, чому у Києві вже два тижні не можуть поховати самотню бабусю, дивіться у сюжеті.