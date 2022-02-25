Як окупанти наводять ракети – фото ворожого радіомаяка

Такий прилад допомагає російським окупантам бомбардувати наші будинки / Колаж "Сьогодні"

25 лютого з'явилося багато інформації про способи наведення військами Росії ракет на українські об'єкти, які збирається знищити окупант. Тепер повідомляється про виявлення радіомаяка, за яким наводяться самокеровані ракети на наші блокпости, скупчення військової техніки.

Про це повідомив колишній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що відомо

"Дуже важливо для збереження життів наших героїв! На фото – радіомаяк, по якому наводяться самонавідні ракети по наших блокпостах, скупчення військової техніки... Якщо місце вашої служби дозволяє потайки з ним скинути такий радіомаяк, то його треба знайти! Наші захисники, бійці тероборони, оглядайте місце вашої дислокації щодо знаходження таких радіомаяків, як ви бачите на фото", – написав Геращенко.

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