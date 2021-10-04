Як впізнати "Дельту"? Розповідаємо, на які симптоми варто звернути увагу

"Дельта" вважається найнебезпечнішим штамом коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

"Дельта" – штам коронавіруса, який часто, але не завжди, дає картину, схожу на ротавірусну інфекцію. Таких проявів раніше, під час перших хвиль коронавірусной інфекції, майже не було.

Про це пише ТСН.

Симптоми:

незначні катаральні явища;

пронос;

різке підвищення температури;

болю в області живота;

відсутність апетиту;

занепад сил.

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Лікар-пульмонологіня, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук розповіла, що проявом коронавируса штаму "Дельта" можуть бути навіть незначні симптоми.

"Але і звичайне першіння в горлі з невеликим нежиттю теж можуть бути проявами "Дельти" , – говорить лікар.

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Одужання

У разі легкого перебігу хвороби, коли пацієнт перебуває вдома і немає потребує госпіталізації, одужання настає протягом двох тижнів.

" Якщо ж хвороба протікає важко, нашаровуються ускладнення, пацієнт знаходиться в інфекційному стаціонарі – тут вже прогнозувати майже неможливо. Від 10-14 днів до місяця і більше ", – розповіла Світлана Гук.

Найнебезпечніший штам

"Дельта" вважається найнебезпечнішим штамом коронавірусу, від зараження до поразки внутрішніх органів може пройти всього кілька днів. Інкубаційний період становить 5 днів з моменту контакту з вірусом.

Спочатку вірус вражає легені людини , а потім добирається до серця, нирок, печінки мозку і кишечника. Середня тривалість інкубаційного періоду становить 5 днів з моменту контакту з вірусом.

Послідовність симптомів

Захворювання, викликане штамом "Дельта", складно відразу ідентифікувати. Симптоми залежать від того, наскільки людина тяжко захворів. Є люди, які хворіють легко і безсимптомно.

"У мене зараз під наглядом є пацієнти, у яких тільки діарея і блювота, а горло взагалі не болить. Тобто мозаїка симптомів у кожного різна, і фіксованою послідовності, про яку можна було б розповісти як сценарій, немає ", – сказала Світлана Гук.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу виявили 4821 новий випадок інфікування коронавірусу.

Всього інфекцію підтвердили у 2460010 людина. За минулу добу від COVID-19 померли 114 жителів України (всього – 56 889). Вилікувати вдалося 2264523 інфікованих (1116 – за останню добу).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

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