Как опознать "Дельту"? Рассказываем, на какие симптомы стоит обратить внимание

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса / Коллаж "Сегодня"

"Дельта" – штамм коронавируса, который часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию. Таких проявлений ранее, во время первых волн коронавирусной инфекции, почти не было.

Об этом пишет ТСН.

Симптомы:

незначительные катаральные явления;

понос;

резкое повышение температуры;

боли в области живота;

отсутствие аппетита;

упадок сил.

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Врач-пульмонологиня, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук рассказала, что проявлением коронавируса штамма "Дельта" могут быть даже незначительные симптомы.

"Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельты", – говорит врач.

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Выздоровление

В случае легкого течения болезни, когда пациент находится дома и нет нуждается в госпитализации, выздоровление наступает в течение двух недель.

"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре – здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и больше", – рассказала Светлана Гук.

Самый опасный штамм

"Дельта" считается самым опасным штаммом коронавируса, от заражения к поражению внутренних органов может пройти всего несколько дней. Инкубационный период составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.

Сначала вирус поражает легкие человека, а затем добирается до сердца, почек, печени мозга и кишечника. Средняя продолжительность инкубационного периода составляет 5 дней с момента контакта с вирусом.

Последовательность симптомов

Заболевание, вызванное штаммом "Дельта", сложно сразу идентифицировать. Симптомы зависят от того, насколько человек тяжело заболел. Есть люди, которые болеют легко и бессимптомно.

"У меня сейчас под наблюдением является пациенты, у которых только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная, и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать как сценарий, нет", – сказала Светлана Гук.

Коронавирус в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 4821 новый случай инфицирования коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2460010 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 114 жителей Украины (всего – 56 889). Вылечить удалось 2264523 инфицированных (1116 – за последние сутки).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

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Впервые в Черновицкой области зафиксирована смерть от индийского штамма коронавируса "Дельта". Жертвой опасного штамма COVID-19 стал 66-летний мужчина.