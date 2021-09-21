Чим небезпечний штам Дельта: спочатку вірус вражає легені людини, а потім добирається до серця

Інкубаційний період цього штаму становить 5 днів з моменту контакту з вірусом

Як розвивається зараження штамом Дельта по днях. Колаж: "Сьогодні"

Дельта вважається найнебезпечнішим штамом коронавіруса, від зараження до ураження внутрішніх органів може пройти всього кілька днів. Інкубаційний період становить 5 днів з моменту контакту з вірусом.

Про це розповів ізраїльський лікар Ітай Галь для видання Vesty.

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Спочатку вірус вражає легені людини, а потім добирається до серця, нирок, печінки мозку і кишечника. Середня тривалість інкубаційного періоду становить 5 днів з моменту контакту з вірусом.

1-3 день зараження

Перші симптоми з'являються через 2-5 днів після зараження. Іноді через тиждень.

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Спершу з'являється підвищена температура без кашлю і задишки. Зазвичай у пацієнтів 37,8 – 38,5 градуса. У деяких пацієнтів пропадає нюх і смак.

3-7 день зараження

Симптоматика може бути легка або відсутня, особливо у вакцинованих. У дітей ознаки відсутні майже на протязі всієї хвороби. У дорослих розвивається вірусна пневмонія, з'являється кашель і задишка – в поєднанні з підвищеною температурою тіла або без.

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До кінця першого тижня захворювання переходить в критичну форму, у деяких – в важку. Пневмонія стає більш вираженою, кашель і задишка стають сильнішими.

На цій стадії хворі потрапляють до лікарні у важкому стані і потребують кисню

Може проявитися диспное – стан, при якому пацієнт не може закінчити фразу. Зазвичай на цій стадії хворі потрапляють до лікарні у важкому стані і потребують кисню.

2 тиждень після зараження

У хворих з важким перебігом захворювання розвивається дихальна недостатність. На цій стадії може знадобитися інтубація і підключення до ШВЛ. У безсимптомних пацієнтів стан майже не змінюється, а при легкій формі – стан починає поліпшуватися. Може спостерігатися біль в животі і пронос.

На цій стадії може знадобитися інтубація і підключення до ШВЛ

На цій стадії у тяжкохворих пацієнтів може початися сепсис і цитокіновий шторм. Таких хворих поміщають у відділення інтенсивної терапії, підключають до апаратів забезпечення життєдіяльності.

10 днів після зараження

У хворих з легкою формою симптоми майже йдуть.

21 день після зараження

У пацієнтів з кашлем настає перше серйозне полегшення, частота кашлю починає знижуватися і поступово зникати. Частина хворих в цьому періоді залишається під наглядом медиків, частина – виписується додому на реабілітацію і під нагляд сімейних лікарів.

У пацієнтів з кашлем настає перше серйозне полегшення, частота кашлю починає знижуватися

Місяць після зараження

Симптоми коронавіруса можуть ще зберігатися – втрата смаку та нюху, лихоманка, кашель, задишка, біль у горлі, голові і м'язах, слабкість.

За яких симптомах потрібно терміново звертатися до лікаря

Висока температура більше 3 днів поспіль;

помутніння свідомості і порушення роботи органів почуттів;

задишка (більш 20 вдихів-видихів на хвилину у дорослих і понад 40 у малюків);

часта блювота або пронос;

підшкірні крововиливи, що не зникають при натисканні (петехії);

слабкість або парез особи або кінцівок;

нечітке зір або світлобоязнь;

відсутність сечовиділення більше 10 годин;

головний біль, що пробуджує від сну;

посиніння навколо рота.

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19 – невакциновані

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася в два рази протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до більш ніж 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Нагадаємо, що лікар-інфекціоніст розповіла, чи може людина заразитися COVID-19 втретє.

Також нагадаємо, що з 23 вересня Україна переходить в жовту зону карантину.