Як заїхати до країни, де не визнають українські сертифікати? Відповідь МОЗ

Зараз український сертифікат про вакцинацію визнають 52 країни світу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Люди, які зробили щеплення від COVID-19 вакциною CoronaVac, можуть подорожувати країнами, де не визнають цієї вакцини. Однак для цього потрібно отримати бустерну дозу препаратами Pfizer чи Moderna.

Про це повідомили у МОЗ, пише "Українська правда".

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Після отримання додаткової дози вакцини українці зможуть створити нові COVID-сертифікати. У документі вказуватиметься лише вакцина, якою зробили останнє щеплення. Тож на в'їзді до країни проблем із щепленням не буде.

Сформувати сертифікат, який буде "зеленим", можна буде наприкінці січня, для цього потрібно надіслати запит до програми "Дія". Поки функція недоступна, люди з бустерною дозою можуть використовувати старі сертифікати про вакцинацію двома дозами.

У МОЗ радять вивчити правила в'їзду в країну перед подорожжю. Адже кожна країна може запроваджувати додаткові правила для перетину кордону.

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Якою вакциною роблять щеплення?

Хоч би якою вакциною щепилися до цього, для бустерної дози рекомендують або Moderna, або Pfizer. Наприклад, якщо два перші щеплення були CoronaVac, то для третього прийнятна лише Pfizer.

Новий сертифікат буде чинний 270 діб. У "Дії" він з'явиться наприкінці січня. Нових обмежень для тих, хто від бустерної дози відмовиться, поки що не планують.