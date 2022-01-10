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Бустерна доза від COVID-19: що чекає на тих, хто від неї відмовиться (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 21:54
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Щеплення має посилити ефективність вакцини та створити кращий захист від нового штаму

Лише за минулу добу понад 2 000 українців отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Вколоти її можуть усі охочі.

Міністр охорони здоров'я підписав наказ про бустерну дозу вакцини для всіх бажаючих, а Ганна з чоловіком того ж дня отримали третє щеплення від ковіда.

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"У нас друзі, які вакцинувалися з нами близько півроку тому, почали хворіти. А у нас купа маленьких дітей. Хворіти ми дуже не хотіли. Без попереднього запису поїхали до торгового центру. У мене перші дві вакцини CoronaVac. Третю мені зробили Pfizer", – каже киянка Ганна Айзенберг.

Захистить від нового штаму

Третє щеплення має посилити ефективність вакцини та створити кращий захист від нового штаму, який якраз "вирує" світом, переконані в МОЗ.

"Є певні дослідження, які свідчать, що захист, особливо щодо штаму "Омікрон є кращим і дієвішим, коли є застосування бустерної дози", – розповідає керівник національної програми імунізації Олександр Заїка.

Деякі країни Євросоюзу вже починають вводити у вимоги для в'їзду іноземцям чи бустерну дозу, чи тест.

"Дуже багато хто не хоче хворіти або не хоче хворіти вдруге, якщо вони хворіли вперше. Зараз тенденція: хворіють ті, хто хворів восени та взимку минулого року", – каже терапевт Наталія Шевчук.

Люди не хочуть вакцинуватись?

Терапевт каже, після свят люди йдуть на щеплення не дуже охоче, але третьою дозою цікавляться. Втретє вакцинуватися рекомендують від 6-ти до 9-ти місяців від дати другого щеплення.

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Зараз бустерну дозу можуть отримати ті, хто встиг ще раз прищепитися до липня. Тоді це був початок масової вакцинації в Україні.

Який вакциною краще робити щеплення

Хоч би якою вакциною щепилися до цього, то для бустерної дози рекомендують або Moderna, або Pfizer. Якщо дві перші CoronaVac, то третю потрібно робити лише Pfizer.

Новий сертифікат діятиме 270 діб. У дії він з'явиться наприкінці січня. Нових обмежень для тих, хто від бустерної дози відмовиться, поки що вводити не планують.

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