В Україні вже відкрили запис на бустерну вакцинацію: як і хто це може зробити

В Україні вже відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19.
Про це повідомили в Telegram-каналі Helsi.me.
Хто може записатися
Запис доступний для українців, старших 60 років , у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
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Як записатися
Зробити це дуже просто:
- Перейти за посиланням та обрати зручний пункт.
- Забронювати день, час і записатися.
Якими вакцинами щепитися
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Раніше ми писали:
- В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.
- В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.