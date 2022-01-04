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СЬОГОДНІ Новини України

Як можна змішувати COVID-вакцини? МОЗ змінило рекомендації

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 18:38
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Такі схеми щеплення можна застосовувати для введення бустерної дози вакцини
Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити щонайменше 28 днів
Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити щонайменше 28 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

​​В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19. Їх можна застосовувати як для додаткової, так і бустерної дози.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Як тепер можна змішувати вакцини

  • 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
  • 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Як будуть вводити бустерну дозу

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

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