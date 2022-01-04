Як можна змішувати COVID-вакцини? МОЗ змінило рекомендації

В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19. Їх можна застосовувати як для додаткової, так і бустерної дози.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Як тепер можна змішувати вакцини
- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca
Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.
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Як будуть вводити бустерну дозу
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої. Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Раніше ми писали:
- В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.
- В Україні планують перевипустити сертифікати вакцинації для тих, хто зробив щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.