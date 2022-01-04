В Україні дозволили бустрену вакцинацію: хто і як може отримати

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Якими вакцинами будуть щепити
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:
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- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Як записатися
Щеплення проводитимуть лише людям старше 60 років. Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.
Раніше ми писали:
- В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.
- В Україні планують перевипустити сертифікати вакцинації для тих, хто зробив щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу.