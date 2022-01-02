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Вакцинація від COVID-19. Бустерна доза може стати доступною для всіх бажаючих

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 січня, 11:52
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Бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист
В Україні вже вводять бустерну дозу окремим категоріям людей
В Україні вже вводять бустерну дозу окремим категоріям людей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні розглянуть питання введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу для усіх охочих.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Суспільному.

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За словами санлікаря, вже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності.

"Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих", – заявив Кузін.

Кузін додав, що отримання бустерної дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

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"Зараз вона (бустерна доза – ред.) рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення", – сказав Кузін.

Термін дії COVID-сертифікатів

Кузін зауважив, що наразі все опрацьовується технічно.

"Найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату", – зауважив санлікар.

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Але, наприклад, додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

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