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Як отримати додаткову COVID-вакцину в Україні? У МОЗ пояснили

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 18:30
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Ще одну дозу можна отримати через 28 днів після завершення основного курсу
В Україні можна зробити додаткову дозу вакцини. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні можна зробити додаткову дозу вакцини. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні додаткову дозу вакцини від коронавірусу рекомендують робити тим, хто страждає через тяжкі хвороби. Людям роблять щеплення через місяць після завершення основного курсу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

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Як отримати додаткове щеплення?

Як розповів Ляшко, додаткову дозу можна отримати через 28 днів після завершення основного курсу.

Додаткову дозу вакцини можуть отримати:

  • онкохворі люди;
  • ВІЛ-інфіковані люди;
  • люди, які перенесли трансплантацію органів або стовбурових клітин;
  • люди, які страждають на аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • люди після хіміотерапії та променевої терапії;
  • люди, які отримували високі дози стероїдів протягом місяця до вакцинації.

Ляшко додав: якщо на момент вакцинації людина хворіла, то вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, щоб той визначив, чи потрібна їй додаткова вакцинація.

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У разі схвалення необхідно отримати направлення та звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації.

Україна запровадить третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх

В Україні вводять ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу.

"Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина", – йдеться у повідомленні.

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Таке рішення МОЗ ухвалив своїм наказом 2849. При розробці наказу враховувалися відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

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