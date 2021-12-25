Как получить дополнительную COVID-вакцину в Украине? В Минздраве объяснили

В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса рекомендуют делать тем, кто страдает из-за тяжелых болезней. Людей прививают через месяц после завершения основного курса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Как получить дополнительную прививку?
Как рассказал Ляшко, дополнительную дозу можно получить через 28 дней после завершения основного курса.
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Дополнительную дозу вакцины могут получить:
- онкобольные люди;
- ВИЧ-инфицированные люди;
- люди, перенесшие трансплантацию органов или же стволовых клеток;
- люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями и получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- люди после химиотерапии и лучевой терапии;
- люди, которые получали высокие дозы стероидов за месяц до вакцинации.
Ляшко добавил: если на момент вакцинации человек болел, то он имеет возможность обратиться за советом к семейному врачу, чтобы тот определил, необходима ли ему дополнительная вакцинация.
В случае одобрения необходимо получить направление и обратиться с ним в ближайший пункт или центр вакцинации.
Украина введет третью дозу вакцины от COVID-19, но не для всех
В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.
"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.
Такое решение Минздрав принял своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.