В Украине разрешили бустерную вакцинацию: кто и как может получить

Во время бустерных прививок предпочитают м-РНК-вакцины

Бустерную дозу вакцины можно получить через 6 месяцев после первых двух прививок. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Какими вакцинами будут прививать

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Как записаться

Прививки будут проводить только людям старше 60 лет. Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19.

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