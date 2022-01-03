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COVID-вакцины для украинцев: рассказываем, как действует каждая из них

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 января, 12:16
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Вакцинацию проводят тремя разными типами вакцин, утвержденными ВОЗ
Все вакцины защищают от тяжелого течения болезни
Все вакцины защищают от тяжелого течения болезни / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине проводят прививку от коронавируса тремя разными типами вакцин. В Минздраве рассказали о принципе действия каждой из них.

Какие типы вакцин есть в Украине

Сейчас используются три типа. Все они одобрены ВОЗ для экстренного применения, защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19.

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  • векторная (рекомбинантная) – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
  • инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) – CoronaVac/Sinovac Biotech;
  • мРНК-вакцина – Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.

Принцип действия векторных вакцин

В таких препаратах используется модифицированный вирус (вектор), в который встроена "инструкция" для изготовления специфических шиповидных белков коронавируса. Вектор доставляет эту инструкцию в клетки организма человека. Клетки начинают производить шиповидный белок.

Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела и Т-клетки к нему. Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом. В 2015 году таким способом была создана вакцина против лихорадки Эбола.

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Инактивированная вакцина

Она содержит в своем составе обезвреженный коронавирус, который не может размножаться и вызвать заболевание. Иммунная система человека реагирует и производит антитела и Т-клетки, в результате формируется иммунитет.

Самая первая инактивированная вакцина была создана еще в 1955 году от полиомиелита. В настоящее время успешно используются инактивированные вакцины против гриппа, коклюша, бешенства и клещевого энцефалита.

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мРНК-вакцины

Первые вакцины этого типа были в мире, но метод разрабатывался с начала 90-х годов и за последние 25 лет проведено 500 различных исследований. Данные вакцины содержат "инструкцию", как производить шиповидный белок вируса SARS-CoV-2 (молекула мРНК), которая после попадания в клетку организма пару дней учит ее производить шиповидный белок.

Иммунная система распознает компоненты вируса и производит в ответ антитела и Т-клетки.

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