COVID-вакцины для украинцев: рассказываем, как действует каждая из них

В Украине проводят прививку от коронавируса тремя разными типами вакцин. В Минздраве рассказали о принципе действия каждой из них.
Какие типы вакцин есть в Украине
Сейчас используются три типа. Все они одобрены ВОЗ для экстренного применения, защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19.
- векторная (рекомбинантная) – AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
- инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) – CoronaVac/Sinovac Biotech;
- мРНК-вакцина – Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna.
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Принцип действия векторных вакцин
В таких препаратах используется модифицированный вирус (вектор), в который встроена "инструкция" для изготовления специфических шиповидных белков коронавируса. Вектор доставляет эту инструкцию в клетки организма человека. Клетки начинают производить шиповидный белок.
Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела и Т-клетки к нему. Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом. В 2015 году таким способом была создана вакцина против лихорадки Эбола.
Инактивированная вакцина
Она содержит в своем составе обезвреженный коронавирус, который не может размножаться и вызвать заболевание. Иммунная система человека реагирует и производит антитела и Т-клетки, в результате формируется иммунитет.
Самая первая инактивированная вакцина была создана еще в 1955 году от полиомиелита. В настоящее время успешно используются инактивированные вакцины против гриппа, коклюша, бешенства и клещевого энцефалита.
мРНК-вакцины
Первые вакцины этого типа были в мире, но метод разрабатывался с начала 90-х годов и за последние 25 лет проведено 500 различных исследований. Данные вакцины содержат "инструкцию", как производить шиповидный белок вируса SARS-CoV-2 (молекула мРНК), которая после попадания в клетку организма пару дней учит ее производить шиповидный белок.
Иммунная система распознает компоненты вируса и производит в ответ антитела и Т-клетки.
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