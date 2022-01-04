Как можно смешивать COVID-вакцины? Минздрав изменил рекомендации

В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19. Их можно применять, как для дополнительной, так и для бустерной дозы.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как теперь можно смешивать вакцины
- 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna
- 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna
- 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
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Как будут вводить бустерную дозу
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй. Для бустерной дозы предпочтение отдается мРНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer – по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Раньше мы писали:
- В Украине проводят прививку от коронавируса тремя разными типами вакцин. В Минздраве рассказали о принципе действия каждой из них.
- В Украине планируют перевыпустить сертификаты вакцинации для тех, кто сделал прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.