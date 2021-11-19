Як розпізнати COVID-19? Які є тести та кому їх мають призначати безкоштовно

Які є види тестів на ковід в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар може встановити діагноз COVID-19 лише за результатами тестування. Безкоштовному тестуванню підлягають не лише пацієнти, які мають підозру на коронавірусну хворобу. Напрямок зобов'язаний надати сімейний лікар.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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В Україні доступні два типи тестування на COVID-19

Зараз у країні доступні два типи тестування на COVID-19:

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест)

Експрес-тест на антиген

Обидва види тестування дозволяють виявити активну інфекцію.

Різновид тестів / Фото: Минздрав

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Для проведення ПЛР-тесту приймають мазок з носоглотки та ротоглотки. Зазначений вид тестування застосовують на початку захворювання, найбільша чутливість між 7 та 14 днями після інфікування. Зазвичай результат можна отримати за добу після забору матеріалу. Тестування методом ПЛР є найточнішим методом діагностики COVID-19.

Для експрес-тесту на антиген також приймають мазок із носоглотки або ротоглотки. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.

Важливо розуміти, що ПЦР-тест, ні експрес-тест на антиген не визначають наявність антитіл до COVID-19 в організмі, тому його не слід плутати з тестом на визначення наявності антитіл методом ІФА.

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Тест визначення антитіл методом імуноферментного аналізу (Далі – ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції на основі дослідження венозної крові. Отже, ІФА виявляє імунну реакцію на вірус – тобто рівень антитіл. Тест ІФА визначає антитіла двох типів: IgM та IgG. Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі – на те, що людина перехворіла і вже має антитіла до коронавірусної хвороби.

Експрес-тест

У продажу також є експрес-тести на COVID-19, які можна зробити вдома. Однак такі тести не є валідними для доступу, наприклад, до громадських місць або поїздок у громадському транспорті.

Причин тому кілька. Основні – відсутність впевненості у правильності проведення тестування та, відповідно, його результату, неможливість перевірити, чиї зразки використовуватимуться для проведення тестування в домашніх умовах.

Безкоштовне тестування

Нагадаємо, що безкоштовному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, які мають підозру на коронавірусну хворобу.

Затверджені МОЗ стандарти вказують, що ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов'язково має призначати:

особам із підозрою на COVID-19;

особам із ознаками інших ГРВІ;

особам із ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позашпитальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що він не проводив швидкий скринінговий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Направлення на безкоштовне тестування має надати сімейний лікар.

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