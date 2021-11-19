Как распознать COVID-19? Какие есть тесты и кому их должны назначать бесплатно

Какие есть виды тестов на ковид в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач может установить диагноз COVID-19 только по результатам тестирования. Бесплатному тестированию подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. Направление обязан предоставить семейный врач.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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В Украине доступны два типа тестирования на COVID-19

Сейчас в стране доступны два типа тестирования на COVID-19:

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест)

Экспресс-тест на антиген

Оба вида тестирования позволяют выявить активную инфекцию.

Разновидность тестов / Фото: Минздрав

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Для проведения ПЦР-теста принимают мазок из носоглотки и ротоглотки. Указанный вид тестирования применяют в начале заболевания, наибольшая чувствительность между 7 и 14 днями после инфицирования. Обычно результат можно получить через сутки после забора материала. Тестирование методом ПЦР является наиболее точным методом диагностики COVID-19.

Для экспресс-теста на антиген также принимают мазок из носоглотки или ротоглотки. Эффективнее всего такие тесты использовать на начальных стадиях заболевания. Результаты исследования можно получить уже через 15 минут.

Важно понимать, что ни ПЦР-тест, ни экспресс-тест на антиген не определяют наличие антител к COVID-19 в организме, поэтому его не следует путать с тестом на определение наличия антител методом ИФА.

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Тест определения антител методом иммуноферментного анализа (далее – ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Таким образом, ИФА проявляет иммунную реакцию на вирус – то есть уровень антител. Тест ИФА определяет антитела двух типов: IgM и IgG. Первые указывают на острую фазу заболевания, вторые – на то, что человек переболел и уже имеет антитела к коронавирусной болезни.

Экспресс-тест

В продаже также есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома. Однако такие тесты не являются валидными для доступа, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте.

Причин этому несколько. Основные – отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и, соответственно, его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для проведения тестирования в домашних условиях.

Бесплатное тестирование

Напомним, что бесплатному тестированию на COVID-19 подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь.

Утвержденные МЗ стандарты указывают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач.

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