Як зберігати спокій у разі НС та що потрібно робити насамперед – розповідаємо (відео)

Зібрати тривожну валізу, залити пальне та накупити круп. Це короткий перелік крайнощів, якими наповнені соцмережі. Проте українці утримуються від паніки та нагнітання через можливе вторгнення Росії.Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Потрібно зберігати спокій

Ольга пережила активну фазу бойових дій у Донецьку 2014 року. Говорить, що опанувати собою тоді допомагали близькі. Жінка відчувала перед ними відповідальність.

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"Повнолітня дитина, але все одно вона дитина, і мама похилого віку, яка важко пересувається. Я мала зберігати спокій, щоб вони не турбувалися", – каже Ольга.

Втім, якщо емоції та паніку вгамувати не вдається, то потрібно робити фізичних навантажень, радять психологи.

Що робити у разі надзвичайної ситуації

Коли паніку вгамували, потрібно вирішити: під час надзвичайної ситуації ви їдете з міста чи залишаєтеся вдома.

У першому випадку – необхідно зібрати так звану "тривожну валізу". Там мають бути:

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документи,

гроші,

цінні та теплі речі.

Якщо ж плануєте залишатися вдома, то потрібно:

познайомитися з сусідами та домовитися про будь-яку комунікацію,

з'ясувати, де є найближче укриття чи підвал. Там можна буде сховатися,

перевірити запаси їжі, води та ліків. Їх має вистачати мінімум на три дні,

запастися павербанками, ліхтариками та батарейками.

Найголовніше – зберігати спокій та мати план дій.

Загроза російської агресії

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