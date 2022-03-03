Як виглядає Бородянка після запеклих боїв з окупантами – відео з дрона

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Бородянка Київської області внаслідок боїв ЗСУ з російськими окупантами зруйновано багато житлових будинків, вулиці перегороджені військовою технікою, що згоріла.

Про це свідчить зняте з дрону відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Агентство Reuters зняло з дрону, як виглядає м.Бородянка на Київщині. Кілька днів там були обстріли. Це відео сьогодні побачить увесь світ!" – написав Геращенко.

Ситуація у Київській області 3 березня

3 березня російські окупанти продовжували обстріл Ірпеня та Гостомеля.

У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Евакуювали близько 200 людей. Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові дають відсіч.

У Бориспільському, Фастівському та інших районах продовжується боротьба з російськими диверсантами.