Як виглядає Бородянка після запеклих боїв з окупантами – відео з дрона

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Бородянка Київської області внаслідок боїв ЗСУ з російськими окупантами зруйновано багато житлових будинків, вулиці перегороджені військовою технікою, що згоріла.
Про це свідчить зняте з дрону відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.
"Агентство Reuters зняло з дрону, як виглядає м.Бородянка на Київщині. Кілька днів там були обстріли. Це відео сьогодні побачить увесь світ!" – написав Геращенко.
Ситуація у Київській області 3 березня
3 березня російські окупанти продовжували обстріл Ірпеня та Гостомеля.
У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Евакуювали близько 200 людей. Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові дають відсіч.
У Бориспільському, Фастівському та інших районах продовжується боротьба з російськими диверсантами.