Як виглядає внутрішній сертифікат вакцинації в додатку "Дія" – перші фото

COVID-сертифікат в Дії. Фото Романа Грищука

Фотографіями свого COVID-сертифікату в додатку "Дія" поділився народний депутат Роман Грищук. Про свій досвід політик розповів на сторінці в Facebook.

"Сертифікати вакцинації вже в" Дія ". Європейський Союз визнав, що COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським", – написав Грищук.

Трохи намучився

За словами нардепа, додати сертифікат про вакцинацію в додаток на практиці виявилося не так просто. Однак, якщо знати нюанси, то все йде набагато швидше.

"Вчора трохи намучився поки додав собі, але коли знаєш алгоритм, то все йде дуже швидко", – розповів нардеп.

Перші фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії". Як це працює на практиці:

Реклама

Спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

Потім – зробити в меню "Дія.Підпіс";

Потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпіс" сертифікат.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні буде два COVID-сертифікати – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.

Для того, щоб документ був дійсним, його необхідно буде затвердити електронним підписом. Процес генерації сертифікату повинен займати всього кілька хвилин.

Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали. Однак цей документ може стати в нагоді і всередині країни.

Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна. Крім того, вже вводяться заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавируса.

Тим часом в Україні можуть продовжити строк дії COVID-сертифікатів, які були введені в обіг 1 липня. Зараз строк дії сертифіката становить всього півроку.

В Європейському Союзі заявили, що приймати українські COVID-сертифікати почнуть з 20 серпня, хоча офіційно вони були визнані 19 серпня. Доба потрібна для того, щоб підключити Україну до європейської системи сумісності сертифікатів.