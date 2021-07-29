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Як вивезти 20 тисяч доларів з Донецька? У Мережі обурилися питанням українця

29 липня, 21:40

Тетяна Очеретяна

Коментатори почали активно обговорювати питання чоловіка – одні засуджували його, інші – ділилися досвідом і порадами

У соцмережі користувач Олександр Карпенко поцікавився, як з окупованого Донецька вивезти до Києва 20 тисяч доларів. Після цього в Мережі його закидали коментарями з обуреннями і саркастичними жартами.

Олександр опублікував повідомлення в закритій групі "Донецькі Київські" в Facebook.

Спільноту створили після початку війни переселенці з Донецької області, які приїхали до Києва.

"Як перевезти з Донецька до Києва 20 тисяч доларів? Дякую за відповіді", – написав він, після чого на нього посипалися саркастичні відповіді і поради.

Скріншот з соцмережі

Ось найяскравіші з них:

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Коментарі під постом. Колаж "Сегодня"

Однак були і люди, які, схоже, на повному серйозі писали поради і навіть ділилися досвідом:

Коментарі під постом. Колаж "Сегодня"

Нагадаємо, ватажок так званої "ЛНР" видав наказ, яким заборонив жителям ОРЛО перетинати лінію розмежування частіше ніж один раз на місяць .

Нещодавно Верховна Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Крім того, нардепи змінили і правила в'їзду на окупований півострів для українців та іноземців.

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