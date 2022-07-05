Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну: кому дозволений проїзд

Київ та Чернігів з'єднуватиме переправа через Десну/Фото: колаж: "Сьогодні"

На трасі Київ-Чернігів відкрили понтонну переправу через річку Десна. Тимчасовий міст розрахований на транспорт вагою до 10 тонн. Цей маршрут дозволить розвантажити існуючі транспортні коридори між двома населеними пунктами.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

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Переправа працюватиме з 5:00 до 21:00. Орієнтовно раз на тиждень проїзд закриватиметься на регламентні роботи. Для великовагових і великогабаритних транспортних засобів сполучення Чернігів-Київ як і раніше буде здійснюватися по дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Як зазначили в Укравтодорі, у зв'язку з руйнуванням двох великих мостів через річку Десна біля Чернігова тривалий час пряме найкоротше сполучення з Києвом було розірвано. Перший міст на об'їзній Чернігова був підірваний наприкінці лютого для стримування наступу окупаційних військ. Другий міст на під'їзді до Чернігова в кінці березня був зруйнований в результаті ворожого авіабомбардування.

Блискавка влучила у Міст життя через річку Ірпінь

У селі Демидів, що на Київщині, через удар блискавки було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громади Володимир Підкурганний.

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"У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий. Зараз вирішуємо питання проїзду через Козаровичі", – написав він.

У соцмережах місцеві жителі повідомляли, що причиною пошкодження стала блискавка, яка влучила в міст.

Київська обласна державна адміністрація повідомила, що станом на 18:41, за попередньою інформацією, одна людина загинула, а двоє поранено. Постраждалим надали медичну допомогу.

"На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту. Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений", – йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти зруйнували міст до Сєвєродонецька. Також ми писали, що під Харковом окупанти підірвали три автомобільні мости.